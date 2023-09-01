Kereste fabrikasında korkutan yangın

DÜZCE - Düzce'de kereste fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Muhacirler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre kereste fabrikasının atıl bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri fabrikaya sıçramadan söndürdü. Fabrika çalışanları da alevlerin olduğu bölgede keresteleri boşaltı. Yangında maddi hasar meydana geldi.