Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önde seyir halindeki araca çarparak kazaya sebep oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önde seyir halindeki araca çarparak kazaya sebep oldu. 10 R 7327 plakalı araçtan sürücü İ. Y ve eşi H.Y. yaralı olarak çıktı.

Kepsut- Dursunbey karayolunun 1. Km. sinde seyir halindeki 10 R 7327 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atmaya başladı. Takla atan araç önünde seyir halinde bulunan 18 AB 930 plakalı araca çarparak, tavan üzerine yol kenarına yattı. 10 R 7327 plakalı araçtan sürücü İ. Y ve eşi H.Y. yaralı olarak, kendi imkanları ile araçtan çıktılar. Kazaya müdahale eden İtfaiye ve 112 ekipleri yaralıları 112 Ambulansı ile hastaneye sevk ettiler. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Tragger, 112, 3. Sayfa, Haberler

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