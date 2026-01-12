Haberler

Kepez'de jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma, ruhsatsız av tüfeği ve mermi ile bıçaklar ele geçirdi. Operasyonda H.B.E. isimli şüpheliye ait adreste arama yapıldı.

Kepez ilçesinde jandarmanın düzenlendiği operasyonda ruhsatsız av tüfeği, fişekler ve bıçaklar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen şüpheli H.B.E.'ye ait adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği, 5 adet bıçak ve 60 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

