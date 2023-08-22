Kepez'de bıçaklanarak öldürülen kadın Isparta'da toprağa verildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, Isparta'da toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu belirledi. Zanlı, operasyon sonucu gözaltına alındı. Öldürülen kadının cenazesi Isparta'ya götürülerek defnedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi tarafından çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürülen kadın, Isparta'da toprağa verildi.

Yeni Emek Mahallesi'ndeki zincir markette Sümeyye Y'nin bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kadının boşanma aşamasındaki eşi M.Y olduğunu belirledi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.Y'yi Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesindeki babasının evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Bu arada, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sümeyye Y'nin cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Sümeyye Y'nin ablaları bu sırada gözyaşı döktü.

Cenaze Isparta'ya götürüldü. Sümeyye Y. için Isparta Asri Mezarlığında ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Genç kadın daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Sümeyye Y'nin eniştesi Ferhat Koçer, geçen hafta Isparta'ya gelen Sümeyye ile katil zanlısı eşinin tartıştığını ve evde kavga çıktığını söyledi. Bu kavga sırasında M.Y'nin evin camını kırdığını aktaran Koçer, genç kadına daha önce de eşinden şikayetçi olmasını tavsiye ettiklerini anlattı.

Koçer, "Sümeyye'ye 'tehdit ediliyorsan gerekli önlemini alalım' dedim. Bize sıkıntısı olmadığını söyledi. Bu caninin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Tabii biz de artık bir yere kadar devreye girebildik, arkasında durabildik ve bu acı haberi aldık. Sabah Sümeyye iş yerine gitmiş eşiyle aralarında bir tartışma olmuş sanırım. Ne içip geldiyse oraya kızı bu hale getirmiş. İnşallah kanun önünde hesabını verecek, adalete güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşinden iki kez şikayetçi olmuş

Öldürülen Sümeyye Y'nin 2021 ve 2022 yıllarında eşi tarafından hakarete uğradığı ve tehdit edildiği iddiasıyla iki kez şikayetçi olduğu ancak bu şikayetinden vazgeçtiği ve koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, zanlının eşini öldürdükten sonra marketten çıkıp koşarak kaçması yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün, zincir markette çalışan Sümeyye Y. (26), iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Y, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan M.Y, olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.