Kepçe ile Yaralı Sürücü Kurtarıldı

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Kepçe ile Yaralı Sürücü Kurtarıldı
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Şanlıurfa'da kamyonu devrilen sürücü, itfaiye ekiplerince kepçeyle kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücü kepçe ile kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye tarafından kepçenin geniş kovasına konularak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet S.'nın kullandığı 63 ABY 260 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın ön kabinindeki yaralı sürücüye ulaşmak için bölgedeki bir kepçeden yardım istedi. Kepçenin geniş kovasına binen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti. Sedyeye bağlanan yaralı, kepçenin geniş kovasına alınarak indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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