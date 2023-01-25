Kepçe ile ticari araç çarpıştı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada 1 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 15.45 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E. idaresindeki 34 EN 6721 plakalı hafif ticari araç ile İ.Ç. yönetimindeki kepçe çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı tek şeritten verildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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