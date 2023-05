Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasındaki ölü sayısı 201'e yükseldi

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 22 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 201'e yükseldi.

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında arama-kurtarma ve kazı çalışmaları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Kenya'nın güneydoğusundaki Shakahola Ormanı'nda 22 kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak toplam can kaybının 201'e yükseldiği kaydedildi.

Olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve yüzlerce kişinin kayıp olarak arandığı vurgulanırken bir kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi. Böylece toplam gözaltı sayısının 26'ya ulaştığı belirtildi.

Ülkede cuma günü bir mezarlıkta aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin cansız bedenine daha ulaşılmıştı. Bu durum Kenya'nın en kötü trajedilerinden biri olarak nitelendirilmişti.

Kefalet talebi reddedildi

Açlıktan ölürlerse "Hz. İsa ile tanışacakları" ve "cennete gidecekleri" vaadiyle çok sayıda kişiyi kandıran tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü öğrenilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında mahkeme tarikat lideri Mackenzie'nin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetmişti. - NAİROBİ