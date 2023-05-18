Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 226'ya yükseldi

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde Hz. İsa ile tanışacakları ve cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında yeni cansız bedenlere ulaşılması sonucu toplam can kaybı 226'ya yükseldi.

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde Hz. İsa ile tanışacakları ve cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında yeni cansız bedenlere ulaşılması sonucu toplam can kaybı 226'ya yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmaları devam ederken, can kaybı artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, yeni cansız bedenlere ulaşıldığı, toplam can kaybının 226'ya ulaştığı duyuruldu. Arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

"Organ ticareti" şüphesi

Açlıktan ölürlerse "Hz. İsa ile tanışacakları" ve "cennete gidecekleri" vaadiyle çok sayıda kişiyi kandıran 50 yaşındaki tarikat lideri Paul Nthenge Mackenzie, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü öğrenilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mackenzie'nin tutuklanmasından bu yana yaklaşık 50 toplu mezara ulaşılırken, Kenya basınında olayla ilgili "organı kaçakçılığı" şüphesi sıkça gündeme gelmişti. Yapılan otopsilerde bazı kişilerin organlarının olmadığı tespit edilmişti.

Açlık tarikatı üyelerinin sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı içerisindeki 800 dönümlük arazide yaşadığı açıklanmıştı. - NAİROBİ