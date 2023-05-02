Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden patlak verirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden patlak verirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya'da geçtiğimiz mart ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar, 1 ay aradan sonra tekrar başladı. Başkent Nairobi'de yeniden başlayan gösterilerde, bazı araçlar ateşe verilirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerin hileli olduğunu öne süren muhalefet lideri Raila Odinga, mart ayında Kenyalılara sokağa çıkarak hükümete karşı öfkelerini dile getirmeleri çağrısında bulunmuştu. Kenya hükümet yetkilileri ise muhalefetin desteklediği protestolara karşı taviz vermeyeceğini açıklamış, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki kamu düzenini bozmaya çalışan herkesin yargılanacağını ifade etmişti.

Odinga, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun temsilcileriyle görüşmeyi kabul etmiş, nisan ayı başlarında gösterileri askıya almış ancak hükümeti müzakereleri iyi niyetle yapmamakla suçlayarak gösterilerin devam edeceğini duyurmuştu. - NAİROBİ