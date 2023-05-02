Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

3. Sayfa Haberleri

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden patlak verirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden patlak verirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya'da geçtiğimiz mart ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar, 1 ay aradan sonra tekrar başladı. Başkent Nairobi'de yeniden başlayan gösterilerde, bazı araçlar ateşe verilirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerin hileli olduğunu öne süren muhalefet lideri Raila Odinga, mart ayında Kenyalılara sokağa çıkarak hükümete karşı öfkelerini dile getirmeleri çağrısında bulunmuştu. Kenya hükümet yetkilileri ise muhalefetin desteklediği protestolara karşı taviz vermeyeceğini açıklamış, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki kamu düzenini bozmaya çalışan herkesin yargılanacağını ifade etmişti.

Odinga, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun temsilcileriyle görüşmeyi kabul etmiş, nisan ayı başlarında gösterileri askıya almış ancak hükümeti müzakereleri iyi niyetle yapmamakla suçlayarak gösterilerin devam edeceğini duyurmuştu. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title