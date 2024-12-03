Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Kentsel Dönüşüm Projesindeki Yangın Komşu Bina ile Büyüdü

Kentsel Dönüşüm Projesindeki Yangın Komşu Bina ile Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te, kentsel dönüşüm çalışması yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kentsel dönüşümdeki binada çıkan yangın yan binaya sıçradı

İSTANBUL - Fatih'te, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan binanın çatı katında çıkan yangın, yan taraftaki 6 katlı boş binaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00'da Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaatın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden 4 katlı inşaat halindeki binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde hemen bitişikte bulunan 6 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın çevre ilçelerde de gözükürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer? 4 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Mallorca Barcelona maçı neden yayınlanmıyor, kanalı mı değişti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.