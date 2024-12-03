Kentsel Dönüşüm Projesindeki Yangın Komşu Bina ile Büyüdü
İstanbul Fatih'te, kentsel dönüşüm çalışması yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kentsel dönüşümdeki binada çıkan yangın yan binaya sıçradı
İSTANBUL - Fatih'te, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan binanın çatı katında çıkan yangın, yan taraftaki 6 katlı boş binaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.00'da Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaatın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden 4 katlı inşaat halindeki binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre içerisinde hemen bitişikte bulunan 6 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın çevre ilçelerde de gözükürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.