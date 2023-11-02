Kentin yoğun noktalarında şok uygulamasına devam ediyor

Denizli'de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu kafeteryalar bölgesinde, asayişin sağlanması amacıyla şok denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şubeleri ekiplerince, Denizli merkezdeki kafeteryalar çevresinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Çok sayıda personelin katıldığı şok uygulamada, ekipler şüpheli gördüğü kişilere üst araması, GBT sorgulaması ve araç aramaları yaptı. Delikliçınar çevresinde yapılan denetimde olumsuz bir duruma rastlanmadığı kaydedildi. - DENİZLİ