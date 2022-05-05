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Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar

Adana'da 2 kişi, orman arazisinde yetiştirdikleri kenevir bitkilerini yakmak isterken suçüstü yakalandı.

Adana'da 2 kişi, orman arazisinde yetiştirdikleri kenevir bitkilerini yakmak isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesinde 2 şahsın orman arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekim yapılan alana gelen şahıslar kenevir bitkilerini yakmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 2 kilo 80 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Adana Yüregir, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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