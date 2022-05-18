Kenevir yetiştirirken yakalandı, 'Hacca gittim' diyerek kendisini savundu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kenevir yetiştirirken yakalanan şahıs, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık duruşmada, "24 yaşında Hacca gittim. Ben şimdiye kadar alkol dahi ağzıma sürmedim. Olay tarihine kadar kullanmadım. Bu olay oldu, pişmanım" diyerek kendisini savundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda kenevir yetiştirdiği belirlenen İ.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı. şahıs hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık İ.A.'nın kanında uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Savunma yapan İ.A., "Annem ve babam ile büyükbabama baktım. Hastaydılar. Şimdi vefat ettiler. Şu anda sadece annem yaşıyor ona bakıyorum. Ben 24 yaşında Hacca gittim. Ben şimdiye kadar alkol dahi ağzıma sürmedim. Olay tarihine kadar kullanmadım. Bu olay oldu, pişmanım. Kesinlikle amacım satmak değil, kullanmak amaçlıydı" dedi.

Uyuşturucu maddenin ticaretini yaptığını kendi kullanımı için diktiğini iddia eden İ.A., "Kesinlikle ticaret için kullanmadım. Şu anda 5-6 kez kullandım. Taktir mahkemenindir. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İ.A.'yı 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca şahıs hakkında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa