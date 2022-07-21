Kenevir ve sentetik uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök kenevir bitkisi ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök kenevir bitkisi ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak icra ettikleri operasyon neticesinde, 59 kök kenevir bitkisi ile 2 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 25 yaşındaki E.Y. adlı şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken; olayla ilgili de adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Kenevir 3. Sayfa Haberler

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