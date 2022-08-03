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Kenevir bahçesine polis baskını

Kenevir bahçesine polis baskını

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi.

Keşan'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Yıldız Sokak üzerinde bulunan ve S.D. isimli bir kişiye ait olan evde arama yapan ekipler, esrar üretimi için kömürlüğe ekilmiş kenevir tespit etti.

Boyu 2 metreyi bulan 37 kök kenevir, ekipler tarafından toplanırken; S.D. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir Keşan 3. Sayfa Haberler

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