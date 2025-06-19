Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden İsmet A. Toprağa Verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sebebiyle hayatını kaybeden bir kişi, toprağa verildi.

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan İsmet A.'yı (51) tarlada çalıştığı esnada kene ısırdı. Kenenin ısırdığını fark eden vatandaş hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki gün tedavi gören İsmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmet A.'nın cenazesi, güvenlik önlemleri eşliğinde toprağa verildi. - ÇORUM