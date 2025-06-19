Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden İsmet A. Toprağa Verildi

Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden İsmet A. Toprağa Verildi
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Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki İsmet A., cenaze töreni ile defnedildi. Olay, tarlada çalışırken meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sebebiyle hayatını kaybeden bir kişi, toprağa verildi.

Olay, Alaca ilçesi Tutluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan İsmet A.'yı (51) tarlada çalıştığı esnada kene ısırdı. Kenenin ısırdığını fark eden vatandaş hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki gün tedavi gören İsmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmet A.'nın cenazesi, güvenlik önlemleri eşliğinde toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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