Kendisiyle alay edildi diye 21 aracın lastiğini kesmiş

İzmir'in Buca ilçesinde 21 aracın lastiğini bıçakla keserek patlatan kişinin Fatih A. (34) olduğu belirlenirken, araçların lastiklerini kendisiyle alay edildiği için kestiğini söyleyen zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Fırat Mahallesinde 288/16 ve çevre sokaklarda yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanlarına geldiklerinde, lastiklerinin patlatıldığını görüp, durumu polise bildirildi. Her iki sokakta park haldeki 21 araçtan bazısının bir, bazısının ise iki lastiğinin patlatıldığı tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Fatih A.'yı gözaltına aldı. Fatih A., ilk ifadesinde kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi.

Araç sahipleri, Fatih A.'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR