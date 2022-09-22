Kendisini tüfekle vuran eşi için "O iyi bir insan" dedi Eşinin ağabeyi ile duygusal ilişkisini itiraf etti, şikayetinden vazgeçti Kocaeli'de kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kendisini tüfekle vuran eşi için "O iyi bir insan" dedi

Eşinin ağabeyi ile duygusal ilişkisini itiraf etti, şikayetinden vazgeçti

KOCAELİ - Kocaeli'de kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıktan boşandığını söyleyen mağdur Gülbeyaz D., "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" dedi.

Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz D.'yı sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Sami K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen Sami K., Gülbeyaz D. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Sami K., "Gülbeyaz'ı öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sami K.'dan boşandığını söyleyen Gülbeyaz D., "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ses analizinde tespit edildiği üzere Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" diye konuştu.

Mütalaa verildi

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Sami K'.nın "Haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.