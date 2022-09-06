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Kendisini takip ettiğini iddia ettiği yaşlı adama böyle tepki gösterdi

3. Sayfa Haberleri

Kendisini takip ettiğini iddia ettiği yaşlı adama böyle tepki gösterdi Karabük'te caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yaşlı adama bağırıp çağırarak tepki gösteren kadın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kendisini takip ettiğini iddia ettiği yaşlı adama böyle tepki gösterdi

KARABÜK - Karabük'te caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yaşlı adama bağırıp çağırarak tepki gösteren kadın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, arkasından gelerek kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yaşlı adama tepki gösterdi.

Kendisini takip ettiğini iddia ederek yaşlı adama tepki gösteren kadın, "Sapık, git şuradan. Beni takip ediyorsun. Utanmaz. Sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun. Terbiyesiz" diye bağırdı.

Yaşlı adamın sesini çıkarmayarak uzaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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