Kendisini Savcı Olarak Tanıtan Dolandırıcı 158 Bin TL'yi Aldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kendisini savcısı olarak tanıtan kişi, kızı ile tehdit ettiği şahsın 158 bin 100 lirasını dolandırdı. Polis ekiplerinin çabası sonrasında paranın 78 bin 100 lirası bloke edilerek kurtarıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kendisini savcısı olarak tanıtan kişi, kızı ile tehdit ettiği şahsın 158 bin 100 lirasını dolandırdı. Polis ekiplerinin çabası sonrasında paranın 78 bin 100 lirası bloke edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişi, telefon ile Devrekani ilçe merkezinde ikamet eden H.A.'yı aradı. Telefon ile kendisini arayarak kızı ile korkutan dolandırıcıların tuzağına düşen H.A., kendisine verilen hesap numarasına 80 bin lira para yatırdı. Bir süre sonra tekrar aranan H.A., kendisinden tekrar para istenilmesi üzerine ikinci kez 78 bin 100 TL daha verilen hesaba para yatırdı. Dolandırıldığını anlayan H.A., vakit kaybetmeden Devrekani İlçe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, ikinci kez gönderilen 78 bin 100 TL paraya bloke koydurarak kurtarılmasını sağladı.

H.A., kendisini telefonla dolandıran ve kızı ile tehdit eden şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU