Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalıştı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.

 - Güncelleme:

Eskişehir'de telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen M.G. (24) polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin cep telefonu üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp Çankaya Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. (52) ve N.Ç. (55) isimli evli çiftin evde bulunan bileziklerini almaya geleceklerini ve banka hesabında bulunan 90 bin TL civarındaki parasını kendi hesaplarına havale ettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Durumu fark eden polis ekipleri çifte gerekli uyarıları yaparak mağdur olmalarını önledi. Zanlıyı takibe alan polis, operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.

(Abdullah Güçlü - Aydın Sarıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title