Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Küçükçekmece'de kendisini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşın 40 bin Euro ve 300 gram altını dolandıran bir kişi yakalandı. Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayın şüphelisi olduğu tespit edilen şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de kendisini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşın 40 bin Euro ve 300 gram altını dolandıran 1 kişi yakalandı. Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayında şüphelisi olduğu tespit edilen şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece'de 30 Ağustos tarihinde mağdur şahıs G.G. A.A. isimli mağdur şahıs kendisini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliye 40 bin Euro ve 300 gram altını teslim etti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin 8 suç kaydı bulunan Bülent Y. (31) olduğu tespit edildi. Dolandırıcılık şüphelisi polis ekiplerinin aramaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli üzerinden yapılan incelemeler de 3 Nisan günü Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayın şüphelisi olduğu da belirlendi. Şüpheli emniyetteki incelemelerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL