Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı 2 kadının 320 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıttığı 2 kadının 320 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendini polis olarak tanıtan kişinin, isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söylemesi üzerine A.R, 100 bin, Y.S. ise 220 bin lirasını ikametlerine gelen dolandırıcıya verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan 2 kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgedeki güvenlik ve KGYS kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.