Kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürülmüştü, defnedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek öldürülen kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek öldürülen kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. isimli şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan Kurtgöz'ün yaşadığı 2. kata çıktı. Serkan Kurtgöz'ün (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan Kurtgöz'ün gelmesini istedi. Kapıya gelen Serkan Kurtgöz, şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, Serkan Kurtgöz ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta yakalandı

Şüphelinin içinde bulunduğu Seat marka 41 AOC 833 plakalı araç, dün gece saatlerinde Tokat'ta polislerin "dur" ihtarına uymadı. Araç, polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı. Ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine S.Y. ve H.C. yakalandı. Ekiplerin şüpheliyi yakalama anları kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesine gönderildi.

Serkan Kurtgöz'ün cenazesi, Yavuz Selim Mahallesi Fatih Cami'de kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak, acılı aileye baş sağlığı diledi. Kurtgöz'ün araç alım satım işi ile ilgilendiği ve giyim dükkanı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli ile Serkan Kurtgöz arasında husumet bulunduğu bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ