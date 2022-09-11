- Ümraniye'de akli dengesi yerinde olmayan adam evini ateşe verdi

İSTANBUL - Ümraniye'de akli dengesi yerinde olmayan 4 katlı binanın zemin katında bulunan dairesine kitledi. Ocakta telefonunu yakan adam mutfakta yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Yunus Taşcı yaklaşık 2 senedir oturduğu, 4 katlı binanın zemin katında bulunan dairesini aleve verdi. Tavada cep telefonunu yakmaya çalışan şahısın mutfağı alevlere teslim oldu. Dumanı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kendini eve kitleyen Yunus Taşcı'yı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Öte yandan, komşuları uzun zamandır mahalleye rahat vermediğini belirttikleri Yunus Taşcı'nın polisler tarafından dairesinden çıkartılmasını film gibi izledi. Kapıyı kıran itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin de yardımıyla kendisini daireye kitleyen Yunus Taşcı'yı çıkartarak ambulansa hastaneye teslim etti.

Mahalle sakini Oğuz Topçu,"Kendisini tanımıyorum. Sürekli evinde yangınlar çıkartıyor. Polis ve itfaiye ekiplerini sürekli çağırtıyor ama kendisini bir türlü sokağa çıkartmayı sağlayamadılar. 4-5 gündür bu şekilde devam ediyor. Tek yaşıyor. Evde telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı ondan yaktım' diyor.