Kendisini durdurmak isteyen polisi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Burdur'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken polis memurunu araçla sürükleyerek yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü tutuklandı.

Olay, dün gece saat 02.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Yunus Emre Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve 4 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından polislerin otomobil lastiklerine ateş etmesi sonucu yakalanan 20 VF 205 plakalı Kia marka otomobil sürücüsü Cengiz Y. (30) kendisini durdurmak isteyen polis memuru K. S.'yi sürükleyerek yaralanmasına neden olmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan ve hastanede yapılan alkol kontrolünde 2.41 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Cengiz Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "Görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Cengiz Y.'nin 3. defa alkollü araç kullanırken yakalanmaktan ve drift yapmaktan ehliyetine 5 yıl 2 ay süre ile el konuldu ve 44 bin 560 TL idari para cezası kesildi ve araç 2 ay bağlanarak otoparka çekildi. - BURDUR