Samsun'da kendisini darp edeni pompalı tüfekle yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayın ardından kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Kendisini darp eden şahsı tüfekle yaraladı

Kendisini darp eden şahsı tüfekle yaraladı

SAMSUN - Samsun'da kendisini darp edeni pompalı tüfekle yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 17 yaşındaki T.O. bacaklarından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.O. tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia B.S. olaydan sonra kaçtı. B.S. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S.'nin T.O.'yu 19 Kasım'da arkadaşları ile kendisine saldırarak darp ettiği için vurduğu ortaya çıktı.