Kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı - Haberler

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Kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu bir vatandaşın 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL'sini alan 4 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu bir vatandaşın 56 bin 750 dolar ve 2 bin 400 TL'sini alan 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaatta bulunan yabancı uyruklu W.A.A.W kendisini ve kızını arayarak Emniyet görevlisi olarak tanıtan ve baskı altına alarak yönlendirmeleri sonucunda bankada bulunan hesabından 29 bin 750 doları havale ettiği, evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şahıslara ise 27 bin dolar ve 2 bin 400 TL vererek dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.P., İ.S., H.İ.G. ve A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemeleri sonucu benzer yöntemle dolandırıcılık suçlarından suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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