Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, kesici aletle kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kesici aletle kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 152 Sokak içerisinde ikamet eden A.P., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendisine zarar verdi. Kendisini yaralayan şahsı fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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