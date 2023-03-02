Kendisine borcu olan adamı tüfekle vuran şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kendisine borcu olan adamı tüfekle vuran şahıs yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan alacak-verecek kavgasında tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı. Kendisine borcu olan adamı tüfekle vuran şahıs yakalandı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan alacak-verecek kavgasında tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalandı. Olay, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inerek yolda yürüyen Mehmet T. (56), borcu olduğu Koray Ö. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Koray Ö., elindeki tüfekle Mehmet T.'yi vurdu. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Koray Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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