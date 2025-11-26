Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl...
Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa