- Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Feyati Günenç'ten akrabaları bir süredir haber alamadı. Günenç'i merak eden yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi. Banyoda hareketsiz şekilde yatan Günenç'i gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Feyati Günenç'in ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.

"Banyoda yerde yatarken görmüşler"

Kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıklarını belirten komşu Nuray Demirci, "Kapıyı çaldılar açmayınca bize haber verdiler. Bizde telefon ettik, ulaşamayınca çilingir çağırdık. Çilingirde kapının üsten kilitlendiğini ve amcanın evde olduğunu söyledi. Çilingir kapıyı açtı benim eşimle amcanın kızı girdi. Evde baktılar bulamadılar daha sonrasında banyoya baktılar orda da yerde yatarken görmüşler. Sonrasında polis ve sağlıkçılara söyledik şimdide olay yerindeler bekliyoruz. Kalp krizinden mi öldü bilmiyoruz ama kalbinden rahatsızmış" dedi.