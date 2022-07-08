Kendisinden haber alınamayan vatandaş ahırda ölü bulundu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 63 yaşındaki vatandaş, ahırda ölü bulundu. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 63 yaşındaki vatandaş, ahırda ölü bulundu. Olay, Kastamonu'nun Tosya İlçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Mahmut Bakır büyükbaş hayvanlarının bakımını yapmak üzere ahıra gittikten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Durumdan şüphelenerek ahıra giden yakınları, Bakır'ı ahırda hareketsizce yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut Bakır'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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