Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü Sosyal medyadan silinmeyen paylaşım tartışması cinayetle son buldu Gaziantep'te 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen aynı yaştaki arkadaşını öldürdü.

Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

Sosyal medyadan silinmeyen paylaşım tartışması cinayetle son buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen aynı yaştaki arkadaşını öldürdü.

Olay, dün gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim A., sosyal medyada kendisi hakkında bir paylaşım yapan arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed'i uyararak paylaşımı silmesini istedi. Şeyh Ahmed'in bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İbrahim A., tartışma sırasında arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Şeyh Ahmed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İbrahim A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.