Kendini vuran şahıs hastaneye götürülürken geçirdiği kazada öldü

Samsun'da kendini arabada tabancayla vurunca kardeşi tarafından hastaneye götürülürken kazada yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da kendini arabada tabancayla vurunca kardeşi tarafından hastaneye götürülürken kazada yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent Merkez Mahallesi'nde otomobilin içinde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ş.(35) park halindeki aracın içinde kendini tabancayla vurdu. Kardeşi F.Ş. (21), ağabeyi Uğur Ş.'yi otomobile alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. F.Ş. idaresindeki otomobil Canik ilçesi Toptepe mevkisinde Atatürk Bulvarı üzerinde yoldan çıkarak demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü F.Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kendini vuran ağabeyi Uğur Ş. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ş. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olurken, kaza sonucu ağır yaralanan kendini vuran Uğur Ş. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Uğur Ş. tedavi altına alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN