Kendini savcı, polis gibi unvanlarla tanıtıp vatandaşları dolandırdılar İstanbul'da kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kendini savcı, polis gibi unvanlarla tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

İSTANBUL - İstanbul'da kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un birçok ilçesinde kendisini polis ve savcı gibi unvanlarla tanıtarak vatandaşları dolandıran 3 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece gibi ilçelerden dolandırılan şahısların ihbarları üzerine polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen İbrahim D., Aylin K. ve Mehmet V. İsimli 3 şahıs Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan vatandaşların dolandırılma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların vatandaşları belirli yerlere çağırıp paraları aldığı görülüyor.