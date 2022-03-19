Kendini polis olarak tanıtan kişilere parasını kaptırdı

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde telefonla ulaştığı kadını, 'Adınız terör olayına karıştı' yalanıyla kandıran kişiler 42 bin 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde ikamet eden Ö.B. (K/41) isimli kadını 16 Mart tarihinde 2 farklı telefon numarasından 2 erkek şahıs arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, kadına isminin terör olayı soruşturmasında geçtiğini, evde arama yapacaklarını, altın ve değerli eşya varsa satması gerektiğini ve para göndermesi gerektiği şeklinde yönlendirmelerde bulundu. Konuştuğu kişilerin polis olduğunu zanneden kadın evde bulunan 4 adet 52 gram bileziği Akhisar ilçe merkezinde kuyumcuda bozdurarak, 42 bin 600 TL parayı bir bankanın ATM'sinden kendisine verilen İBAN hesabına yatırdı. Olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan kadın jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili yapılan araştırmada telefon numaralarının A.F. (E/19) ve H.Ç. (E/50) isimli şahıslara ait olduğu tespit edildi. Para yatırılan hesaba tedbir konulması için yapılan görüşmede paranın çekildiği tespit edildi. Hesap sahibinin tespiti için banka ile gerekli yazışma cumhuriyet savcılığının talimatı ile yapılırken, dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa