Çanakkale'de kendisini iş yerlerinde ve bazı kurumlarında MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte MİT kimlik kartları ve kuru sıkı tabanca bulundu.

Kendini MİT mensubu diye tanıtan şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de kendisini iş yerlerinde ve bazı kurumlarında kendisini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale Merkezde bulunan iş yerlerinde ve bazı kurumlarında kendisini MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) görevlisi olarak tanıttığı tespit edilen 21 yaşındaki E.S. isimli şüpheli Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli E.S.'nin yapılan incelemesinde kamu görevlisi olmadığı herhangi bir ünvanının bulunmadığı tespit edildi. Şüpheli E.S.'nin yapılan ikamet aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet MİT sahte kimlik kartı ele geçirildi. Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi şüphesi ile gözaltına alınan alınan E.S. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.