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Kendini kamu görevlisi gibi tanıttı, yaşlı vatandaşların kabusu oldu

Kendini kamu görevlisi gibi tanıttı, yaşlı vatandaşların kabusu oldu

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yaşlı vatandaşları dolandırarak mağdur eden ve 18 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçuna karışıp hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yaşlı vatandaşları dolandırarak mağdur eden ve 18 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçuna karışıp hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, özellikle kırsal bölgelerde yaşlı vatandaşların dolandırarak mağdur eden şahıslara yönelik, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan uygulamalarda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 18 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan ve hakkında 20 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.B. isimli şahıs, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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