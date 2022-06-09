Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı - Haberler

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Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcı telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lira dolandırdı.

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcı telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla ulaştığı S.A.'ya (54) bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs, şahsı kandırıp hesabındaki 159 bin lira parasını alarak dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan S.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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