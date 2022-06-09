Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı - Haberler

Kendini bankacı olarak tanıtıp 159 bin lira dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcı telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lira dolandırdı.
Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcı telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lira dolandırdı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla ulaştığı S.A.'ya (54) bir bankanın müşteri hizmetlerinden aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs, şahsı kandırıp hesabındaki 159 bin lira parasını alarak dolandırdı.
Dolandırıldığını anlayan S.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa