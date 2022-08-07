Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar - Haberler

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Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar

Kendine ve çevreye zarar veren şahsı kelepçeleyerek kontrol altına aldılar

Erzurum'da sinir krizi geçirerek kendine ve çevreye zarar veren akli dengesi yerinde olmayan şahsı polis ve jandarma ekipleri kelepçeleyerek kontrol altına aldı.

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Erzurum'da sinir krizi geçirerek kendine ve çevreye zarar veren akli dengesi yerinde olmayan şahsı polis ve jandarma ekipleri kelepçeleyerek kontrol altına aldı.

Erzurum'da akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, adliye önünde sinir krizi geçirdi. Kafasını duvara vurarak kendisini yaralayan şahıs, polis ve jandarma ekipleri tarafından kelepçelenerek kontrol altına alınabildi. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan şahıs, polisin yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Erzurum 3. Sayfa Haberler

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