Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesince, kendisini savcı olarak tanıtan E.İ. ve S.K. isimli şahısların Tuşba ilçesinde bulunan M.İ. isimli şahsı telefonla arayarak 'hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini' söyleyerek dolandırdıklarını tespit ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli E.İ. ve S.K. isimli şahıslar, 24 Temmuz 2022 günü yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Şüpheli şahısların daha öncede aynı taktikle başkalarını da dolandırdıkları anlaşılmıştır.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title