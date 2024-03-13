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Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 750 bin lira dolandırdılar

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Elazığ'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 750 bin lira dolandırdılar

ELAZIĞ - Elazığ'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mart 2024'te nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın kendilerini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtarak Arıcak ilçesinde bir vatandaşı 21 bin Türk Lirası, bin 900 dolar, bin euro, 1 adet 5'i bir yerde, 4 adet yarım altın, 34 tam altın olmak üzere toplam 750 bin Türk Lirası değerinde dolandırdığı şikayeti alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli şahısların Arıcak ilçesine geldiği araç tespit edildi. Şanlıurfa Hilvan'da 2 şüpheli şahıs ile birlikte dolandırıcılık konusu para ve ziynet eşyaları yakalandı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından Elazığ'a getirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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