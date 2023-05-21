Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 200 bin lirayı böyle çaldı

Küçükçekmece'de kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, bir kadının 200 bin lirasını çaldı.

Küçükçekmece'de kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, bir kadının 200 bin lirasını çaldı. Şüphelinin parayı aldığı anlar kameraya yansırken, asayiş şube ekipleri tarafından yakalanan iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de yaşayan E.M. isimli kadın, polise başvurarak kendisini polis olarak arayıp, kandıran bir kişinin 200 bin lirasını çaldığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının kadından parayı çalarak kaçtığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Kimliği tespit edilen Fevzi S. ve Nezir T. isimli zanlılar, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL