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Kendilerini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan 8 Kişi Tutuklandı

Kendilerini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan 8 Kişi Tutuklandı
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Tunceli'de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 1 milyon 220 bin lira dolandıran 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, benzer dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 1 milyon 220 bin lira dolandıran 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 1 milyon 220 bin lira dolandıran şahıslara yönelik Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Artvin, Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiş operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Tunceli'ye getirilen ve sorguları tamamlanan 8 kişi mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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