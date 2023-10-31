Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp para topluyorlardı, yakalandılar

Sakarya'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, makbuz karşılığı paraya toplayan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki işletmeleri arayarak, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Vatandaşları, "Terörle mücadele gazileri ve şehit yakınlarına yardım topluyoruz. Sizin de desteğinizi bekliyoruz" diyerek makbuz karşılığı alt limiti bin 500 lira olmak üzere toplamda 4 bin 500 lira para toplayarak kandıran şüpheler jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan B.Ö., A.E. ve E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA