Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler

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Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de bir evden 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, önce güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı.

Kayseri'de bir evden 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, önce güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte bir ikametten 90 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, olaya karışan 3 kadının kimliğini tespit etti. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kadın, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(Ali Göç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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