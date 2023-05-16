Kendilerine sevgili süsü veren uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Konya'da Narkotik ekiplerinin rutin yol uygulamasında, sevgili rolü yapan 2 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, zulalanmış 19 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kendilerine sevgili süsü veren uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı

KONYA - Konya'da Narkotik ekiplerinin rutin yol uygulamasında, sevgili rolü yapan 2 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, zulalanmış 19 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik polisinin çalışmalarında toplam 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Sevkiyat yapan satıcıların aracından 19 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

Çalışmalarda Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rutin yol uygulamasında bir araç durduruldu. Hafif ticari araçta bulunan ve sevgili rolü yapan Ö.Y. ve M.D.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta detaylı arama yaptı. Aracı titizlikle arayan narkotik polisleri, aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 19 bin 500 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili il dışından Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan iki şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları çerçevesinde belirlenen ikametlere de eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda, 25 bin 500 uyuşturucu hap maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçlarından gözaltına alınan toplam 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kendilerine sevgili süsü veren Ö.Y. ve M.D. ile D.T., A.E. tutuklanırken, A.A., A.U., M.B., H.Y., Ö.A. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.