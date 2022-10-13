Kendi yaptığı inşaatı dolaşırken asansör boşluğuna düştü 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendi yaptığı inşaatı dolaşan müteahhit asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendi yaptığı inşaatı dolaşan müteahhit asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendi yaptığı inşaatı dolaşan N.A. isimli müteahhit, dengesini kaybederek 2 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düştü. Kafasını yere çarpan müteahhit yaralandı. Yaralı müteahhiti şans eseri inşaata gelen arsa sahibi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.A., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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