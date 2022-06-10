Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı - Haberler

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Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı

Samsun'da kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul hastanelik oldu.

Samsun'da kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. evinin bahçesinde 2 yıldır beslediği Amerikan akita cinsi 2 yaşındaki köpeğinin aniden saldırısına uğradı. D.D., kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan babasının yardımına koştu. Bu sırada köpek baba-oğlu kollarından ısırarak yaraladı. Kanlar içinde kalan M.D. ile oğlu D.D. kendi araçları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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